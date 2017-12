Servidores Municipais dizem que irão entrar com representação na justiça contra a Caixa Econômica de Sena

A reportagem do site senaonline.net foi procurada hoje (21) por servidores municipais, reclamando que a Caixa Econômica Federal do município de Sena Madureira está descontando valores absurdos dos seus salários, referente ao décimo terceiro, descontos que variam entre 150 a 300 reais.

Alguns informaram que procuraram o gerente, mas ele não soube explicar de forma concreta os motivos para a efetuação dos descontos, por este motivo irão se reunir com o sindicato dos trabalhadores em educação para juntos entrarem com uma ação coletiva contra o banco.

Nossa reportagem tentou contato com o gerente para buscar uma explicação do porque dos descontos, mas no momento o gerente não se encontrava no prédio.

O espaço fica aberto para a gerência do banco se pronunciar caso queira explicar para os servidores os motivos dos descontos no décimo terceiros dos funcionários. Nosso telefone de contato é 99967 8096