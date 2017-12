Roubos aumentaram 45% em um ano em Cruzeiro do Sul, aponta Polícia Militar

Furtos diminuíram cerca de 34% com relação ao ano passado; ‘É a sensação de ter a vida na mão de outra pessoa’, diz estudante vítima de roubo.

A segunda maior cidade do estado do Acre, Cruzeiro do Sul, apresentou um aumento de 45% nas ocorrências de roubos de janeiro até a primeira semana de dezembro em relação ao ano de 2016.

Em 2016, foram 164 ocorrências, já esse ano 237 foram registradas. O levantamento foi feito com base nos boletins registrados pela Polícia Militar. Em relação aos furtos, houve uma diminuição de 34% nas ocorrências.

O delegado Lindomar Ventura disse que o número pode ser maior, já que em muitos casos, as vítimas não chamam a PM e registram a ocorrência diretamente na Delegacia Geral.

“Em muitas situações, as pessoas preferem logo vim na delegacia por algum tipo de dificuldade ou outra questão”, explicou.

Vários assaltos a mão armada foram registrados durante todo o ano na cidade, assaltos em comércios, casas, escolas e até embarcações.

O delegado diz que a atenção nesse final de ano tem que ser redobrada devido à quantidade de dinheiro que circula nesse período.

“O grande alvo é celular, joias e dinheiro e esse ano tivemos muitos casos de roubos de motocicletas, então alguns cuidados devem ser tomados para se prevenir de possíveis situações como essas”, afirma.

A estudante Tamires Oliveria, de 21 anos, foi assaltada no mês de novembro, quando saia da casa de uma amiga. O assaltante fugiu com celular, carteiras e documentos.

Ela conta que foram momentos tensos com uma arma apontada para ela. “Nunca tinha passado por nada assim, estava com um amigo que acabou passando muito mal depois e na hora eu não conseguia acreditar no que tava acontecendo. É a sensação de ter a vida na mão de outra pessoa”, conta.

Em relação aos furtos, houve uma redução de 35% nos casos apresentados na cidade. Em 2016, foram 285 furtos em casas e outros estabelecimentos, já esse ano foram 188 registrados. Apesar da redução, os casos continuam acontecendo, como no caso do funcionário público Demirius Melo, de 22 anos, que teve a motocicleta furtada da garagem do prédio onde mora.

“Eu cheguei à noite e guardei, quando foi no outro dia de manhã eu percebi que a moto não estava mais na garagem. Eu nem acreditei na hora, mas é difícil. Em casa é muito complicado”, afirma.

O delegado alertou que esse período precisa de atenção redobrada. “As câmeras também auxiliam bastante nesse quesito e investir em segurança nunca é em vão”, finaliza.