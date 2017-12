PRF-AC apreende 160 kg de pedras semipreciosas durante abordagem em rodovia no Acre

Uma abordagem de rotina da Polícia Rodoviária Federal do Acre (PRF-AC) na rodovia BR-364 resultou na apreensão de seis caixas com pedras semipreciosas guardadas em um ônibus que havia saído de Cuiabá (MT). Segundo a polícia, as caixas pesaram mais de 160 quilos e o proprietário alegou que levaria o material para Porto Maldonado, no Peru.