Preço do botijão de gás chega a 84 reais em Sena Madureira

De fato, há uma grande insatisfação dos moradores com o que vem acontecendo em nosso país.

Ao longo deste ano o consumidor brasileiro foi bombardeado com diversos aumentos nos preços da gasolina, energia elétrica e do gás de cozinha. Este último item – de fundamental importância no cotidiano das famílias está com o preço bem salgado na cidade de Sena Madureira.

Em alguns comércios do município, a botija de gás de 13 quilos, por exemplo, está sendo vendida ao preço de 84 reais. “É lamentável o que vem ocorrendo no Brasil e o pior é que sobra pra quem tem menos. Roubaram tanto da Petrobrás e parece que estão querendo descontar na população. É um absurdo. Hoje em dias está difícil sobreviver”, comentou a dona de casa Maria Helena Pires, residente no Bairro Bom Sucesso.

Em alguns locais é possível encontrar a botija de 13 por 80 reais, mas é preciso que o consumidor pesquise bastante.

Com o aumento no preço, muita gente passou a utilizar também o fogareiro. “É preciso regrar o gás, por isso, estamos utilizando o carvão para cozinhar feijão e outros alimentos que demoram mais tempo no fogo”, contou Vanuza Costa, moradora do bairro Cidade Nova.

De fato, há uma grande insatisfação dos moradores com o que vem acontecendo em nosso país.