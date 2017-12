PERIGO: Motoristas reclamam da buraqueira na BR-364 entre Sena e Rio Branco

Ao longo dos anos, milhões de reais foram investidos na obra, entretanto, a situação continua complicada na rodovia.

Em que pese o trabalho de recuperação que vem sendo feito pelo DNIT na BR-364, ainda existem muitos buracos no trecho que liga Sena Madureira à capital acreana. Com isso, os motoristas precisam redobrar os cuidados sob pena de sofrerem acidentes.

Segundo consta, o trecho mais crítico fica entre o quilômetro 72 e o município do Bujari. Verdadeiras crateras se formaram no meio da estrada e com o início das chuvas a situação está piorando cada vez mais. “É uma situação crítica realmente. A gente encontra um pessoal trabalhando na estrada, mas a ação é muito lenta. Esperamos que as autoridades competentes deem prioridade para esse trabalho antes que aconteça o pior”, comentou o morador de Sena Madureira Marcos Costa Fernandes.

Como se não bastasse os buracos, há trechos também que estão no barro e quando chove o tráfego fica ainda mais comprometido.

