Operação Quinari prende pessoas por tráfico e organização criminosa no interior do Acre

Nesta sexta (22) prisões foram feitas em Senador Guiomard, mas a polícia está cumprindo mandados durante a semana também em Capixaba.

Cerca de dez pessoas foram presas por diversos crimes durante a Operação Quinari, em Senador Guiomard, interior do Acre. Dois adolescentes foram apreendidos durante a ação pelos crimes de homicídio e tentativa de homicídio.

Ato todo, foram cumpridos 17 mandados judiciais e a operação contou com ajuda do helicóptero Harpia I do Centro Integrado de Operações Aéreas (Ciopaer).

A Segurança Pública do Acre informou que as investigações duraram cerca de 60 dias. As pessoas foram presas por tráfico de drogas, associação ao tráfico e organização criminosa. Foi apreendido aparelho celular, material para preprar e vender drogas, dinheiro, maconha, cocaína, entre outros.

Ao G1, o delegado Marcus Cabral contou que a maioria das prisões foi feita nesta sexta, mas os agentes começaram a cumprir os mandados ainda no início da semana na cidade de Capixaba, também no interior do estado.

“Essa última semana agora cumprimos mandados em Capixaba, da qual também sou responsável. Finalizamos hoje [sexta, 22] cumprindo esses mandados em Senador Guiomar. Conseguimos prender seis pessoas em flagrante. Teve mandado de prisão por estupro e duas internações de menores por homicídio e tentativa de homicídio. O foco maior foi tráfico, associação ao tráfico e participação em organização criminosa”, acrescentou.

Polícia conseguiu apreender drogas durante ação no interior do Acre (Foto: Divulgação/Polícia Civil do Acre)