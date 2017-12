Operação do BOPE resulta na apreensão de armas, munições e drogas no bairro Oscar Passos

O Batalhão de Operações Especiais (BOPE) desencadeou, durante a tarde desta quinta-feira, 21 de dezembro, uma operação policial na parte alta de Rio Branco. No bairro Oscar Passos foram apreendidas armas, munições e drogas, e duas pessoas foram presas.

Ao chegar a um imóvel, que seria utilizado por criminosos, os militares realizaram o cerco tático e encontraram em seu interior um casal. Após busca domiciliar, foram localizadas: uma submetralhadora, duas pistolas, sendo uma 9 milímetros e uma Glock, um revólver calibre .38, além de 76 munições de variados calibres, carregador, uma barra de maconha e produtos, possivelmente, provenientes de furto.

Duas armas de fogo são apreendidas em locais distintos do Estado

Ainda durante o serviço operacional desta quinta-feira, 21, mais duas armas de fogo foram retiradas das ruas pela Polícia Militar do Acre (PMAC) em diferentes locais do Estado.

O primeiro armamento, uma pistola 9 milímetros, foi apreendido por homens do 2º BPM, após uma abordagem de rotina. A segunda arma, um revólver calibre .38, foi apreendida por militares do 10º BPM, no município de Brasiléia, após uma denúncia anônima.