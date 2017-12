No interior do Acre, Prefeitura propõe projeto de 13° salário para políticos e Câmara de Vereadores arquiva

De acordo com a gestora do município, desde 2012 não há um reajuste salarial dos vereadores, prefeito e vice e isso contribui para que o pedido fosse atendido com o PL.

“Essa reunião foi realizada para tratar do orçamento do município e houve algumas reivindicações pelo 13°. Fiz o projeto e mandei para atender as reivindicações. Os vereadores vivem com seus salários e [o cargo] é o trabalho deles. Como é um trabalho e todo mundo que trabalha tem direito ao 13°, eu não vejo problemas. O STF decidiu que é legal o 13° para vereadores, prefeito e vice”, pontua Marilete.