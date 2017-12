No AC, mãe opta por parto humanizado e relata experiência: ‘cheguei a dormir durante as contrações’

Mais de 6 horas tendo contrações e recorrendo a métodos alternativos para induzir o nascimento da filha. O parto humanizado foi pensado por Renata Tanayra desde que soube que seria mãe. Aos 26 anos, a auxiliar administrativa optou pelo parto normal e diz que recorreu à meditação e hipnose para ajudar durante as contrações.

Mãe de primeira viagem, ela conta que na segunda (19) teve uma dilatação de 3 centímetros e ainda chegou a ir trabalhar. O método, que não é mais convencional nos dias de hoje, sempre foi a primeira escolha de Renata. Ela também relatou a experiência no seu perfil no Facebook.

“Era uma coisa que eu queria. Busquei me certificar de que ela [filha] estava bem e que tive uma gravidez tranquila para poder fazer esse parto. Conversei com meu médico e de início ele ficou assutado, disse que eu era corajosa. Disse que era bonito, mas, como médico, me alertou sobre os riscos”, lembra.