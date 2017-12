Na tarde desta quinta-feira 21/12, mais um homicídio foi registrado em rio branco .

Segundo informações a vítima caminhava pela rua bela flor que fica no conjunto Juarez Tavares.

Quando um homem de bicicleta chegou e efetuou vários disparos de arma de fogo.

A vítima Francisco Rodrigo lima Sousa de 19 anos que e presidiria no regime monitorado foi atingido com dois tiros um no tórax e outro no rosto.

A viatura do samu foi até o local mais a vítima já estava sem vida.

Informações repassada pela polícia seria de que a motivação da morte teria se dado por causa de uma jogo de baralho.

A vítima estava jogando com outras pessoas e teria ganhado no jogo, e o suposto assassino, se negou a pagar foi quando ouve uma discussão.

O acusado que não foi identificado teria dito que iria em casa busca uma arma para mata a vítima, então saiu e logo em seguida teria retornado já armado.

A polícia realizou várias busca para tenta prende o acusado que após atira contra a vítima teria fugido do local na bicicleta. A policia foi acionada onde fez a perícia no local e logo depois o corpo foi encaminhado para o iml