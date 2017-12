Moto e bicicleta são incendiadas na madrugada em Cruzeiro do Sul

Uma motocicleta e uma bicicleta foram incendiadas na garagem de uma casa, no bairro do Colégio, em Cruzreiro do Sul. A suspeita é que o incêndio seja criminoso. Os veículos tiveram perda total. Os moradores não quiseram gravar entrevista, mas contaram que estavam na casa na madrugada quando viram a fumaça.