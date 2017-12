Homens armados invadem salão de beleza e rendem funcionários e clientes no interior do Acre

Mais um assalto em estabelecimento foi registrado nesta quinta-feira (21) em Cruzeiro do Sul. Dessa vez, a ocorrência foi registrada em um salão de beleza, no bairro Cruzeirão. Dois homens em uma moto chegaram e renderam a empresária e os clientes, segundo a Polícia Militar.

O G1 tentou localizar a proprietária do salão, mas não conseguiu até a publicação desta reportagem.

Os homens que estavam com uma arma renderam as pessoas e roubaram dinheiro e aparelhos celulares.

O delegado Lindomar Ventura disse que a polícia já investiga o caso. “Mais um assalto do mesmo jeito que a gente já vem vendo aqui na cidade. Dois rapazes em uma moto com arma, rendem e fogem com tudo que podem”, conta.