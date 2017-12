Homem morto ao cobrar dívida de amigo cumpria pena no regime semiaberto

“A pena dele era por roubo, mas tinha passagens por tráfico e outros crimes. Já temos a identificação do autor, ontem [quinta, 22] foram feitas diligências, mas ele fugiu. A vítima foi cobrar uma dívida do autor, que disse que pagava depois. A vítima disse para ele ficar com o dinheiro como esmola, tipo esnobando. O autor buscou a arma e atirou nele”, explicou Bastos.