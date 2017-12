Cruzeiro do Sul registra três tentativas de homicídio em menos de 10h

Duas tentativas foram com armas de fogo e uma com faca. Duas aconteceram no bairro Miritizal.

Em menos de 10h, a segunda maior cidade do estado, Cruzeiro do Sul, registrou três tentativas de homicídio. Os crimes ocorreram entre 20h30 da quarta-feira (20) e as 5h30 desta quinta-feira (21).

O comandante da Polícia Militar, tenente-coronel Lázaro Moura, disse que as tentativas aconteceram em dois bairros próximos. “Duas aconteceram no bairro do Miritizal e outra na praça no Centro da cidade e, dessas ocorrências, duas pessoas ficaram feridas”, disse.

A primeira ocorrência foi com uma faca na praça, no Centro da cidade. Um homem foi ferido na altura do abdômen e o suspeito foi preso. “Foram passadas aos policiais as características do suspeito e conseguimos fazer a prisão dele e da faca usada”, conta.

A segunda foi por volta das 21h, no Ramal da Preguiça, bairro Miritizal. Um jovem de 18 anos ficou ferido após ter sido atingindo com estilhaços de bala enquanto escovava os dentes. “Nessa ocorrência, a mãe informou que o filho estava escovando os dentes e foi ferido, mas não sabe informar quem teria sido”, afirma.

A terceira tentativa ocorreu às 5h30, no bairro Miritizal, quando bandidos invadiram uma casa e fizeram cinco disparos contra um rapaz que conseguiu fugir pela janela e não ficou ferido. Apesar das buscas, ninguém foi preso até a manhã desta quinta (21).