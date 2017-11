No AC, tempo fica abafado e mormaço favorece instabilidade nesta sexta-feira (24)

A instabilidade deve continuar nesta sexta-feira (24) em todo o Acre. Apesar do afastamento desse sistema do sul da Amazônia, a umidade continuará alta na região.

A previsão será de um dia de sol entre muitas nuvens em todo o estado. O tempo fica abafado e o mormaço favorece a organização de instabilidades no decorrer do dia.

Por conta disso, entre a tarde e a noite, estão previstos pancadas de chuva com trovoadas em todas as regiões do Acre.