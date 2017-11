Moradores cobram da Eletrobrás posteamento nos Bairros de Sena

Maria Celestino Pereira, residente na Invasão da Xiburema, conta que precisou desembolsar mais de 500 reais para ter energia elétrica em casa

Os moradores de diversos Bairros de Sena Madureira continuam revoltados com a Eletrobrás. Como se não bastasse o aumento abusivo na conta de luz, em várias localidades os postes são de madeira, pois a empresa não realiza há muito tempo a implantação do posteamento no município.

A dona de casa Maria Celestino Pereira, residente na Invasão da Xiburema, conta que precisou desembolsar mais de 500 reais para ter energia elétrica em casa. “O único poste existente fica muito distante da minha casa, então tivemos que comprar vários metros de fios pra ter energia em nossa residência. É um absurdo o que vem acontecendo há anos em nossa cidade”, comentou.

Já no Bairro Bom Sucesso, além dessa preocupação, os moradores temem também que algum acidente possa acontecer. “Muitas vezes os postes de madeira quebram e os fios ficam próximo ao chão ao alcance das crianças e de outras pessoas. Ninguém faz nada pra resolver essa situação”, frisou.

Neste ano, os vereadores de Sena Madureira estiveram na sede da Eletrobrás em Rio Branco cobrando providências nesse sentido, mas receberam apenas uma promessa de que o trabalho de posteamento provavelmente ocorrerá no ano que vem.