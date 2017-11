Homem morre e mulher fica ferida após serem atingidos a tiros dentro de carro em frente a centro de saúde de Rio Branco

Antônio Francisco da Silva e Silva, de 39 anos, morreu e Poliana Rosa Saul, de 25 anos, ficou ferida após terem sido atingidos por tiros quando estavam dentro de um carro. O crime ocorreu na manhã desta sexta-feira (24), no bairro das Placas, em frente ao Centro de Saúde Deusimar Pinheiro, em Rio Branco.

A Polícia Militar foi acionada para atender a ocorrência e informou que foram deflagrados ao menos dez tiros. Silva morreu na hora e Poliana foi encaminhada para o Hospital de Urgência e Emergência (Huerb) por uma viatura do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu).

Populares que estavam esperando para serem atendidos no posto ficaram com medo e se jogaram no chão. A polícia disse ainda que possivelmente o casal estava sendo seguido por um homem que estaria de moto. O corpo de Silva foi encaminhado para o Instituto Médico Legal (IML).