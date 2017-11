Advogado do Acre diz em novo vídeo que pertence ao Comando Vermelho: “Eu sou bandido mesmo”

Logo após a repercussão do vídeo em que o advogado Manoel Elivaldo Batista de Lima Júnior aparece portando uma arma parecida com uma submetralhadora, foi enviado a redação do ac24horas mais um vídeo em que ele se diz pertencer ao Comando Vermelho, facção criminosa que trava uma guerra pelo comando de tráfico de drogas, roubos e assaltos no Acre contra o Bonde dos 13 e o Primeiro Comando da Capital (PCC).

Na gravação de 40 segundos, Manoel manda um recado para alguma garota não identificada e revela: “Sou bandido mesmo, eu assumo. Eu trabalho para o CV, é nóis, Rio Branco é nossa. Eu tô aqui para ficar rico e estarei se Deus quiser, até o final do ano que vem com o meu Camaro zero bala. Nego bala estará na rua com Paulinho e Peruano, a galera do CV vai sair e nós vamos administrar a sociedade com paz e amor e muito respeito a população de Rio Branco. E eu estarei lá como o número 1, advogado. Assumo sim que sou do Comando do Vermelho para defender com unhas e dentes a população de Rio Branco”, diz o advogado.

Ao tomar conhecimento do conteúdo do vídeo, o presidente da OAB Acre, Marcos Vinicius Jardim Rodrigues, classificou as imagens como “cenas graves, constrangedoras e reprováveis que terão da OAB/AC a resposta adequada”.

“Inaceitável que um Profissional se comporte com tamanha torpeza. A Advocacia não se confunde com os fatos praticados por seus clientes. Defendemos direitos e não condutas criminosas. Quem livremente se confunde com criminosos deve arcar com os mesmos ônus dos que decidem transgredir as normas penais, jamais aqueles destinados aos que trabalham por Justiça”, diz.

O delegado Alcino Júnior informou que a Polícia Civil, após ter acesso aos vídeos do advogado, está trabalhando nas medidas cabíveis. “A Polícia Civil teve acesso a esse material e está trabalhando nas medidas cabíveis, as mais urgentes. No momento que ele se assume membro de facção criminosa, cabe a nós avaliar já o cometimento de um crime, que é de associar-se integrar uma organização criminosa. Fora o porte ilegal de arma de fogo, eventual disparo dentro de sua própria residência e outros crimes que podem ter um desdobramento.”

“Tá muito claro as intenções dele. Ele cita, inclusive, lideranças do Comando Vermelho: Nego Bala, Paulinho Calafate, e se faz ali como membro importante dentro dessa organização. Só este fato já é crime. Infelizmente é lamentável que um advogado que deveria estar defendendo o Estado Democrático de Direito, defendendo a própria justiça, esteja comentando esse tipo de crime. A própria OAB já se manifestou informando que penas do ponto de vista administrativo esse advogado pode sofrer”, encerra o delegado.