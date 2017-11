Adolescente morta nas águas do rio Acre era filha de Delator do Esquadrão da Morte

A adolescente Naythami Oliveira, de 16 anos, encontrada morta nas águas do rio Acre na última segunda-feira, 20, pode ter sido vítima de homicídio, informou o delegado Rêmulo Diniz, da Delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoas (DHPP).

Até a segunda-feira, quando a adolescente foi encontrada nas águas do rio Acre próximo ao bairro 06 de Agosto, falava-se na hipótese de suicídio. A informação, a priori, era de que ela teria se jogado da passarela Joaquim Macedo. Ocorre que, de acordo com o delegado, Naythami apresentou uma lesão no pescoço e no momento de sua queda outras pessoas estavam com ela no local do incidente.

“Há possibilidade de homicídio por conta que ela apresentou uma lesão no pescoço. Só que a perícia ainda deve ser concluída. Estamos aguardando o exame laboratorial e a perícia médico legista pra saber se quando ela caiu na água houve ingestão de água que possibilitou a morte por afogamento ou se essa lesão ocorreu antes de ela cair na água.”

Garota era filha de delator do Esquadrão da Morte

No contexto das investigações sobre a causa da morte de Naythami surge a informação de que ela era filha de Emmanuel Opok, um dos delatores do Esquadrão da Morte, grupo responsável por diversos crimes nos anos 1980 e 1990 no Acre.

Emmanuel foi motorista de Hildebrando Pascoal durante 04 anos e na época das prisões dos integrantes do Esquadrão da Morte ajudou o Ministério Público a montar a denúncia, principalmente, contra o ex-coronel e ex-deputado federal.

A polícia não descarta nenhuma hipótese sobre a possível morte da garota, inclusive a de vingança contra o pai dela. “Não podemos descartar”, afirma o delegado Rêmulo Diniz.

“Ainda não foi comprovado nada. Até porque ela estava na presença de outros adolescentes e jovens”, afirma.