TARADO: Homem ameaça degolar ex-mulher que negou sexo no banheiro

Em Rondonia

Marcos S. C., 27, foi preso na manhã desta quinta-feira (23) após agredir e ameaçar matar a ex-esposa em uma residência no bairro Aponiã, zona Norte de Porto Velho. O motivo seria por causa de sexo.

De acordo com a ocorrência policial, a mulher estava tomando banho, no momento em que o suspeito invadiu o banheiro desejando manter relação sexual com ela. A vítima afirmou que não tinha mais nenhum caso amoroso com o suspeito e recusou atender o pedido dele. O homem ficou irritado, agrediu e ameaçou matar a mulher degolada. Ela se defendeu, desferindo arranhões e de imediato acionou a Polícia Militar.

Marcos foi localizado, recebeu voz de prisão e acabou sendo levado para a Central de Flagrantes.