Programação da Semana do Hip Hop vai até domingo, 26 de novembro

Termina no próximo domingo, 26 de novembro, a 4ª Semana do Hip Hop, evento que começou dia 20 passado com o diferencial de ter agregado, em 2017, todos os coletivos dessa arte. A Semana do Hip Hop é uma realização do Movimento de Arte Urbana da capital, com o apoio da Prefeitura de Rio Branco através da Fundação de Cultura Garibaldi Brasil (FGB).

A programação foi definida em debate com os integrantes do movimento. Ela inclui roda de conversa, batalhas de rimas, desafios de danças urbanas, live paint de graffiti, acontecendo em diversos pontos da cidade, como a Gameleira, Usina de Arte João Donato e diferentes bairros da cidade.

O evento que marcou a Semana do Hip Hop ocorreu dia 12 de novembro com um seminário sobre o crescimento do movimento Hip Hop na capital do Acre. A atividade integra a Semana Municipal do Hip Hop, do qual fez parte o seminário, é comemorada em Rio Branco desde 2013 na segunda semana de novembro, conforme projeto de lei sancionado pelo prefeito Marcus Alexandre.

“A Semana do Hip Hop deste ano é sucesso, especialmente porque reuniu todos os coletivos que fazem parte desse movimento”, avaliou Cimar dos Santos, diretor de Arte da Fundação Garibaldi Brasil.