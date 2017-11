Profecias de Nostradamus para 2018: guerra mundial e terremotos

Vidente francês também previu problemas na economia mundial e pode ter advertido sobre o problema da destruição de florestas

Com a aproximação do ano de 2018 muitas pessoas começam a se lembrar do famoso vidente francês Nostradamus que previu uma guerra mundial e o desaparecimento de Israel para este ano.

De acordo com o portal Liban 24, que publica algumas das profecias, esperam-se terríveis acontecimentos que podem mudar o mundo.

“Haverá desastres naturais e muitas nações do mundo enfrentarão mudanças”, indicou o portal, acrescentando que as profecias de Nostradamus se referem à chegada ao poder de Trump, à sua política de imigração e à sua relação com a destruição de Israel.

De acordo com o autor do artigo, publicado no portal Nostradamus, “uma república da cidade grande” – interpretada como os Estados Unidos – vai ser envolvida em grandes operações militares, o que explica aquilo que aconteceu na Síria.

O vidente francês previu o início da Terceira Guerra Mundial, revelando que um conflito grande vai se desencadear neste período. Ele falava de uma grande guerra que causaria um número imenso de mortes, crimes e danos, mas anunciou que esta vai terminar em 2025.

Nostradamus falou também de inundações e terremotos invulgares, que vão afetar várias regiões do mundo, incluindo a China. “Os desastres naturais, tempestades e ciclones vão acontecer na China, no Japão e na Austrália e a Rússia vai enfrentar terremotos”, recorda o portal.

Ele também previu problemas na economia mundial e pode ter advertido sobre o problema da destruição de florestas e buracos na camada de ozônio dizendo que “os raios do sol queimarão a Terra, o céu vai se abrir e campos serão queimados”. Com informações da Sputnik News Brasil.