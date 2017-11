Policia Civil apreende quatro armas de fogo em Cruzeiro do Sul

Uma ação da Polícia Civil, realizada na tarde desta quinta-feira, 23, no município de Cruzeiro do Sul, distante 640 km da capital, resultou na apreensão de quatro armas de fogo.

As armas estavam escondidas embaixo do assoalho de uma igreja localizada no bairro Lagoa, região periférica do município.

De acordo com a investigação, as armas pertencem a uma organização criminosa que age em crimes naquela região. Foram apreendidas três espingardas, calibres 20 e 28, e 1 escopeta, calibre 28.

A ação foi coordenada pelo delegado Elton Futigami onde ressaltou o trabalho da equipe de agentes.

“Através de um trabalho de excelência de toda equipe retiramos de circulação esses ativos criminais que seriam usados no cometimento de vários crimes. São quatro armas pertencentes a membros do crime. A investigação vai continuar no sentido de identificar os criminosos e prender mais rápido possível” , disse delgado Elton Futigami.

As armas serão submetidas à perícia para que mais provas possam ser subsidiadas ao inquérito policial.