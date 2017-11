No Acre, pais falam de sofrimento após perderem filhos para o crime

Eu o aconselhava muito, mantive ele na igreja até os 16 anos mais ou menos. Aí ele começou a se afastar dos caminhos do Senhor. Lutamos muito”, esse é o relato de um pai que perdeu o filho e o sobrinho assassinados no mesmo dia em Rio Branco.

O homem, que não quis se identificar, disse que quase um ano após perder os parentes, os crimes continuam sem solução e a aflição em busca de respostas permanece. “Não houve testemunha no momento porque só ouviram os tiros. Não sabemos o porquê e nem o que levou àquela situação. A polícia não me deu nem o laudo deles”.

Um levantamento do Atlas da Violência, publicado este ano pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea), em parceria com o Fórum Brasileiro de Segurança Pública, levantou que dentre as capitais brasileiras, Rio Branco é a cidade com maior alta na taxa de assassinatos no país.