Menina que atingida por raio em parque no Acre faz vídeo comovente: ‘estou bem melhor e vim agradecer’

Após ser atingida por um raio, a pequena Ana Clara, de 10 anos, fez um vídeo comovente para agradecer as pessoas que fizeram orações pela recuperação dela. Ana e o amigo Gilberto Júnior, de 10 anos, brincavam em um parque no bairro Oscar Passos, em Rio Branco, quando começou um temporal e eles foram atingidos. O caso ocorreu no último dia 13 deste mês.