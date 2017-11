Katanga renuncia ao mundo do crime após sofrer dois atentados a tiros

Publicado nas redes sociais, o jovem Ebeson Silva de Almeida (23), mais conhecido no mundo crime por ‘Katanga’, resolveu mudar de vida após sofrer dois atentados a tiros somente neste ano, além de ser presos outras vezes por tráfico e outros delitos, desde quando era menor de idade.

Nessas idas e vindas pelos presídios do Acre, Katanga teria se filiado a uma facção criminosa que vem crescendo no Estado, o Bonde dos 13. Somente neste ano de 2017, Ebeson esteve nas manchetes policiais, sendo uma por tráfico, ao ser preso com sua irmã no mês de fevereiro, após ser liberado a quatro meses do presídio e estava em condicional.

Já no mês de julho, sofreu a primeira tentativa de homicídio, saindo ileso com ferimentos numa perna e braço. Recuperado, cerca de quatro meses depois, foi surpreendido pelo segundo atentado, onde teve um pulmão perfurado e um braço.

Percebendo que sua vida no mundo do crime estava se acabando, resolveu mudar, procurando uma igreja protestante e seguir a Deus. Katanga, renunciou falando de sua filiação na facção Bonde dos 13 e que não mais faria parte.

Seu testemunho foi filmado e divulgado nas redes sociais, onde mostra seu depoimento e ainda rasga sua camisa, mostrando o ferimento causado por um dos tiros que perfurou seu pulmão.