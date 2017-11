Incêndio de grandes proporções consome galpão no Parque Industrial da capital

Um incêndio de grandes proporções consome parte de um galpão no Parque Industrial de Rio Branco, às margens da BR-364, na manhã desta quinta-feira, dia 23.

As chamas e a fumaça podem ser vistas de longe, e foram registradas por internautas do ac24horas que passavam nas proximidades do local. Várias viaturas dos Bombeiros foram enviadas ao local, para controlar as chamas.

Procurado, o Corpo de Bombeiros não soube informar ao certo o que levou ao fogo, mas confirmou o incêndio e o atendimento da ocorrência. Detalhes serão repassados logo mais.