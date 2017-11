Idoso de 68 anos é preso com 47 caixas de munições

Na tarde desta quarta feira 22/11, homens do exercito brasileiro junto com policias militares estavam fazendo uma barreira na via verde BR 364.

Quando teria abordado um taxi, Segundo os militares ao fazer a revista no carro eles teriam encontrado cerca de 47 caixas de munições de diversos calibres .

Sendo

10 caixas de calibre 36

10 caixas de calibre 28

5 caixas de calibre 20

2 caixas de calibre 32

20 caixas de calibre 22

Totalizando 47 caixas.

O taxi junto com as pessoas foram levados para a delegacia central de flagrantes .

Na delegacia um passageiro de 68 anos teria assumido que era o dono das munições, segundo o delegado ele teria falado que estava levando ,para a cidade de Epitaciolândia .

O crime e inafiançável e se condenado o idoso pode pega de 4 a 8 anos de prisão .