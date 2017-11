Filosofia Contemporânea e suas diferentes áreas será o tema da VII Semana de Filosofia da UFAC

A VII Semana de Filosofia da UFAC, que tem como tema central “Filosofia Contemporânea e suas diferenças áreas”, começa na próxima segunda-feira, 27, e vai até sexta, 01 de dezembro.

O evento ocorrerá no Campus da Universidade Federal do Acre. No primeiro dia, a abertura, o debate introdutório ocorre no Teatro Universitário. Nos dias seguintes, as discussões ocorrerão nos blocos da instituição e no Anfiteatro Garibaldi Brasil.

A meta é debater os principais eixos temáticos da filosofia contemporânea para apontar possíveis linhas de ação na resolução na problemática do homem atual, visando o fortalecimento e a ampliação da formação acadêmica na área da filosofia e das ciências humanas.

São esperados pelo menos 500 participantes, entre estudantes, professores, voluntários e convidados.

A VII Semana de Filosofia será realizada pela coordenação do curso de Filosofia e Ciências Humanas da UFAC e tem a parceria de outras instituições de ensino superior do Acre.