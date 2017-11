Entrega do Shopping Popular está atrasada há mais de 2 anos e Prefeitura alega atraso em repasses federais

Em janeiro de 2014, o ministro do Turismo da época, Gastão Vieira, esteve em Rio Branco para assinar a ordem de serviço do shopping. A previsão inicial é que o prédio de três andares fosse entregue ainda no primeiro semestre de 2015, mas isso não aconteceu.

“Neste momento a empresa trabalha na parte de alvenaria e piso. Esta é uma obra feita em grande parte com recursos do governo federal, por meio do Ministério do Turismo. Em razão da crise econômica e política pela qual passa o país, e num período de quase dois anos a troca de 3 ministros, os repasses atrasaram”, destaca a administração.