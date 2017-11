Deputada Eliane Sinhasique lança livro com lições para se fazer uma campanha limpa

A deputada estadual Eliane Sinhasique (PMDB) lançou, na manhã de hoje (23), no hall de entrada da Assembleia Legislativa do Acre, o seu segundo livro: Como Ganhar as Eleições sem Comprar Votos. Políticos, membros da Academia Acreana de Letras, jornalistas e transeuntes prestigiaram o evento.

O livro aborda as boas práticas políticas e mostra que é possível ganhar uma eleição com poucos recursos. O livro é um apanhado das candidaturas proporcionais de Eliane. Ela que em 2012 foi a vereadora mais votada de Rio branco, com 2.827 votos, e em 2014, foi a deputada estadual mais votada da oposição, com 4.138 votos.

“Esse livro aborda, de forma simples, prática e objetiva, os passos certos e necessários para uma campanha limpa! Orienta e joga luz sobre o processo eleitoral e desmitifica velhos comportamentos. É uma obra para candidatos e eleitores. Para pessoas conscientes de seu papel e de sua importância para a sociedade”.

A presidente da Academia Acreana de Letras, profª Luísa Karlberg, falou da importância desse livro para os eleitores. “É uma obra primorosa, madura e consciente. Todo eleitor deveria ler essa obra com lições maravilhosas. Neste livro, nós vemos o ideal de política. Eliane teve um olhar muito sensível e feminino sobre a política”.

Além do cunho político, a obra contribuirá com o social. Toda a renda do livro será revertida para a Casa de Acolhimento Luz Divina, localizada no km 45 da Estrada de Sena Madureira, que trabalha com dependentes químicos.

“Eu tenho uma causa que é a minha luta contra as drogas. Já faço um trabalho de orientação aos jovens nas escolas e esse livro é uma maneira prática de contribuir com uma entidade que trabalha com quem já entrou nas drogas”, declarou Sinhasique.

O livro está sendo vendido na Livraria Paim e no site www.essenciadosaber.com pelo valor de R$30.

Eliane Sinhasique é jornalista, radialista, publicitária e política. Se formou em jornalismo e fez pós-graduação em Didática Docência do Ensino Superior.

80 anos da Academia Acreana de Letras

Eliane Sinhasique homenageou em sessão solene, na Assembleia Legislativa do Acre, a Academia Acreana de Letras por seus 80 anos. “É uma enorme honra poder homenagear essa ilustre entidade que é a Casa da Memória, que graças a palavra, o passado se faz presente nas homenagens e tributos prestados aos confrades que já deixaram o nosso convívio”.

Sinhasique lembrou que a finalidade da Academia Acreana de Letras é cultivar a língua portuguesa, as produções literárias, incentivar as atividades culturais e intelectuais da nossa região.

A presidente Luísa Karlberg declarou que cultuar a Academia Acreana de Letras é cultivar a sua literatura, o saber que está traduzido na produção acadêmica de cada imortal.