Crianças são atingidas por raio quando brincavam em parque de Rio Branco

Duas crianças foram atingidas por um raio enquanto brincavam em um parquinho, no bairro Oscar Passos, em Rio Branco. Gilberto Júnior e Ana Clara, de 10 anos, estavam no parque quando começou um temporal e foram atingidos. Os dois sofreram queimaduras e o menino ainda está no hospital. O caso aconteceu na segunda-feira (13).