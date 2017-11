CBF confirma tabela da Copa Verde 2018: Rio Branco e Atlético já sabem os adversários que vão enfrentar

A CBF confirmou ontem a tabela da Copa Verde, edição 2018 e anunciou os confrontos da primeira fase.

Rio Branco e Atlético, os dois representantes do Acre na competição jogam no mesmo dia, porem em locais diferentes.

No dia 7 de fevereiro o Galo recebe o Santos(AP), enquanto que o Rio Branco vai a Boa Vista(RR) enfrentar o São Raimundo.

No dia 14, o mando de campo das partidas se invertem, com o Atlético jogando fora e o Estrelão em casa.

A Copa Verde reúne as principais equipes da região norte e centro oeste, e terá pela primeira vez em 2018,a participação de um time do Mato Grosso do Sul.