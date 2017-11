Bandido tenta executar homem dentro do Araújo do Aviário, mas arma falha

Uma cena digna de terror ocorreu por volta das 16h desta quinta-feira, 23, nas dependências do Supermercado Araújo, localizado no Bairro Aviário, em Rio Branco. Segundo informações apuradas pelo ac24horas, um homem armado invadiu o estabelecimento atirando em outro. A perseguição, segundo a policia militar, já vinha desde o lado de fora.

Para tentar sair da mira de seu algoz, o meliante entrou pelo estacionamento onde caminhões descarregam mercadorias e entrou nas dependências do comércio. A movimentação chamou atenção de centenas de pessoas que faziam compras dentro do supermercado. Gritos e muita correria foram registrados pelas câmeras de segurança, cuja as imagens já foram recolhidas pelas autoridades.

O ápice da perseguição foi quando o homem caiu e o bandido preparou a arma para o disparo, mas a arma acabou falhando. De acordo com testemunhas, a arma ainda estava carregada, mas teria “batido o catolé”, diz um dos clientes do supermercado que pediu para não se identificar.

Como a arma falhou, a possível vitima correu e tomou rumo ignorado. Já o homem armado vendo que não teve êxito na execução também fugiu pelo outro lado da rua, mas momento depois um dos meliantes foi capturado pela policia.

A policia desconfia que a tentativa de assassinato esteja ligado com a guerra de facções que vem dominando o Acre.