Área de buscas do submarino San Juan registra “anomalias”

Marinha Brasileira participa das buscas há pelo menos três dias

As buscas pelo submarino ARA San Juan, de bandeira Argentina, desaparecido em 15 de novembro com 44 tripulantes a bordo, continuaram sem resultados. A Marinha da Argentina informou, em uma coletiva de imprensa na quarta-feira (22), sobre os resultados das buscas do submarino ARA San Juan, que desapareceu há uma semana nas águas a Leste da costa argentina, informa o RT.

Enrique Balbi, o porta-voz da Marinha, afirmou que está sendo investigada uma “anomalia hidroacústica” na zona de buscas do submarino desaparecido, 30 quilômetros a Norte da última localização registrada do San Juan.

“A indicação que recebemos coincide com a última posição conhecida na quarta-feira (15)”, informou Balbi.

Nenhuma informação adicional sobre a anomalia foi divulgada para “evitar conjecturas”. Quanto ao fato de o oxigênio no submarino poder estar esgotando, considerando que desapareceu há 7 dias, o porta-voz da Marinha argentina indicou que “se trata de um dado estatístico” e “não é algo muito rigoroso”.

O porta-voz também indicou que a Rússia se juntou às operações de busca e resgate, após uma conversa entre os presidentes da Argentina e Rússia realizada na quarta. Das operações de busca, participam especialistas de vários países, incluindo dos EUA, do Chile, do Brasil, do Reino Unido, da França e da Alemanha.