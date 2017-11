Acusados de descarregar revólver contra desafeto são condenados em Sena Madureira

A pena definitiva de Antônio Carlos Araújo Ferreira foi de 8 anos de prisão enquanto que Sandro Félix foi condenado a 9 anos e 3 meses

Em julgamento realizado nesta quarta-feira, 22, na Comarca do Fórum Desembargador Vieira Ferreira, os réus Antônio Carlos Araújo Ferreira e Sandro Félix Lima foram condenados. Eles foram presos neste ano acusados de tentar matar Suarinho Sousa Vasconcelos, crime este ocorrido no Bairro Bom Sucesso.

A pena definitiva de Antônio Carlos Araújo Ferreira foi de 8 anos de prisão enquanto que Sandro Félix foi condenado a 9 anos e 3 meses de prisão que devem ser cumpridos, inicialmente, em regime fechado.

O caso

De acordo com os autos do processo, a tentativa de morte em questão ocorreu no dia 11 de maio de 2017, em um Lavajato localizado no Bairro Bom Sucesso, próximo à ponte do Cafezal. Suarinho Sousa se encontrava sentado quando foi pego de surpresa e não teve como esboçar nenhuma reação.

Contra ele foram efetuados pelo menos cinco disparos de revólver, entretanto, o mesmo só foi baleado de raspão no braço direito. Após consumar o fato, Antônio Carlos e Sandro Félix evadiram-se do lugar. Minutos depois uma equipe da PM conseguiu capturá-los na Rua Siqueira Campos. Na ocasião, dois revólveres foram apreendidos. Um deles carregado de balas e o outro com cinco balas deflagradas.

Segundo as investigações, a tentativa de morte foi motivada por conflitos entre facções criminosas.

Após a leitura da sentença feita pelo juiz Fábio Farias, os réus foram conduzidos ao presídio de Sena Madureira para o cumprimento da pena.