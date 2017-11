Acre já registra mais de 400 afogamentos somente este ano, aponta Corpo de Bombeiros

Somente este ano, o Acre registrou 410 afogamentos nos rios do estado, segundo informou o Corpo de Bombeiros. Só na capital, foram 14 mortes e, de acordo com os dados, 65% dos afogamentos ocorrem nos fins de semana.

A região Norte do Brasil tem a maior incidência de mortes por afogamentos do país. O Rio Acre, que corta 8 municípios no estado, é escolhido para banhos e lazer por muitos acreanos. Mas, mesmo em época de seca, os cuidados devem ser redobrados.

“O maior índice de afogamento se dá na época em que o rio está com menor cota de água. Neste momento, estamos passando por uma maior cota, mas os incidentes aquáticos não terminam. As pessoas continuam usando o rio para lazer e também não conhecem os perigos que o rio oferece através de balseiros [pedaços de vegetação] e árvores submersas, descendo no rio”, explica o major do Corpo de Bombeiros, Cláudio Falcão.