VÍDEO: duas candidaturas da oposição favorecem o PT, diz Rocha, que evita Bocalom mas cita “A Arte da Guerra”

O deputado federal Major Rocha disse que o PSDB abriu mão da candidatura ao Senado e a indicação de vice “em nome da unidade da oposição”. E, segundo afirma, “outras lideranças devem pensar igual, a fim de fortalecer um grupo único. Em vídeo, supostamente gravado em seu apartamento, em Brasília, Rocha afirma que uma segunda candidatura da oposição favorecerá o PT, que detém a máquina e sente a possibilidade de, em 2018, encerrar seu poder de mando no Acre. O deputado evitou citar o dirigente democrata Sebastião Bocalom, que, pela manhã, em entrevista exclusiva ao acjornal.com, confirmou apoio ao coronel Ulisses, pré-candidato a governador, encerrando qualquer possibilidade de subir no mesmo palanque que Gladson Cameli, pelo menos no primeiro turno das eleições majoritárias. Veja o vídeo abaixo



