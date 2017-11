A suplente de deputada federal Vanda Milani se filia nesta quinta-feira à noite no SOLIDARIEDADE. O ato está marcado para o Resort Hotel, a partir das 7hs30 da manhã. O presidente nacional do partido, Paulinho da Força, vem prestigiar a nova filiada, que é procuradora de Justiça do Ministério Público Estadual. A presidente do partido no Acre, Marcia Bittar, está distribuindo, pessoalmente, os convites para o evento.

Relacionado