Seis peritos vasculham caminhões da Acreaves em busca de drogas. Inspeção termina hoje

Seis peritos estão destacados para avaliar se os caminhões da Acreaves, apreendidos na madrugada desta quarta-feira, transportavam cocaína. A polícia civil confirmou denúncia anônima informando que os carros traziam substância entorpecente para Rio Branco. Os caminhões estão sendo descarregados e algumas engrenagens desmontadas. Até o final do dia, segundo estimativas da Polícia Civil, se saberá da presença ou não de drogas no carregamento. Os R$ 314 mil apreendidos nos três caminhões estão apreendidos.

Advogados da empresa juntam alguns recibos na tentativa de comprovar a orígem lícita do dinheiro. A Acreaves não se manifestou oficialmente. Os três motoristas estão presos e devem ser ouvidos até o fim do expediente. Os proprietários da empresa adiantaram que “possivelmente”, o dinheiro seria paga pagar fornecedores. “Nada disso está confirmado. Vamos aguardar”, disse o delegado Alcino Ferreira Júnior.

A abordagem foi feita no município de Senador Guiomard pela PM. Durante a vistoria nos veículos foram encontrados R$ 314 mil reais em especie. O dinheiro estava distribuído nos caminhões. No primeiro foi encontrado 174 mil reais, no outro 80 mil e no terceiro 60 mil.

A Acre aves é fruto de uma parceria público-privado-comunitária, com fins de gerar renda e emprego na região do Alto Acre. O avicultor entra com a propriedade rural e a construção do aviário, o governo incentiva a cadeia produtiva, por meio da construção dos pequenos aviários, e a empresa fornece os pintinhos, a ração, a assistência técnica, as vacinas, os medicamentos, quando necessários, e o transporte dos frangos a serem abatidos.