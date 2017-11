Presidiário no semi aberto é principal suspeito de estrangular e ocultar corpo de vítima em geladeira, na capital

O corpo do homem estrangulado e encontrado dentro de uma residência do bairro Dom Giocondo, no interior de uma geladeira, na noite de segunda-feira, 20, foi identificado pelo Instituto Médico a Legal (IML), como sendo de Arão Vasconcelos de Oliveira, de 52 anos.

O local do crime era usado para consumo de entorpecentes. Segundo as investigações iniciais, um homem que cumpre pena no regime semi aberto, que consumia frenquentemente entorpecentes com a vítima é o principal suspeito da morte macabra. A Polícia não divulgou o nome do suspeito.

Segundo laudo cadavérico, a vítima foi espancada e estrangulada até a morte com um lençol e para ocultar o cadáver foi colocou dentro de uma geladeira. O suspeito já é considerado pela polícia como foragido do Sistema Penitenciário. Ele já possui condenação pelo crime de homicídio. Um mandato de prisão já foi expedido pedindo a prisão preventiva do suspeito.