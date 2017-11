Presidente da Câmara de Rio Branco viaja para “curso” no sábado e domingo e internauta ironiza: “não faça sauna, vá a Manaus por uma semana com tudo pago”

O presidente da Câmara de Vereadores de Rio Branco, o pastor Manoel Marcos, viajou nesta terça-feira para um curso de cinco dias na capital amazonense. O treinamento inclui sábado e domingo, com retorno previsto na segunda (27), num total de seis diárias e meia. Um assessor técnico do parlamento acompanha o presidente. Em Manaus, parlamentares irão aprimorar conhecimentos sobre a transparência na casa legislativa. Um internauta decidiu ironizar o deslocamento do vereador, fazendo uma associação com o clima tórrido na capital manauara: “Não faça sauna, vá a Manaus por uma semana com tudo pago”.

Nota da redação

O gabinete do presidente, por meio da Chefia de Comunicação, jamais respondeu ás indagações do acjornal.com sobre os vereadores de Rio Branco que mais faltam às sessões. E-mail´s e telefonemas infindáveis foram remetidos à casa solicitando, inclusive, o desconto das faltas nos contra-cheques dos parlamentares. A resposta tem sido o silêncio.