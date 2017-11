Por ‘péssimas condições’, Prefeitura proíbe circulação de veículos pesados em ruas no interior do AC

A Prefeitura de Feijó, interior do Acre, estabeleceu um decreto proibindo a circulação de veículos pesados nas vias da cidade. Na determinação, publicada nesta quarta-feira (22), caminhões, carretas ou qualquer outro veículo que ultrapasse o peso bruto total (PBT) de 20 toneladas estão impedidos de trafegar nas ruas e avenidas do município.

No decreto, o prefeito da cidade, Kiefer Lima, justificou a medida afirmando que as vias públicas da cidade são frágeis e que estão em “péssimo estado de conservação”. Segundo o documento, a circulação de ônibus, veículos de carga e máquinas pesadas está agravando a infraestrutura das vias urbanas do local, o que tem deixado as condições de tráfego ruins e difíceis.