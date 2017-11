Pastor atingido por bala perdida levanta clamor no leito do hospital: “Deus ajude o Acre”

O pastor Moisés Xavier, presidente da Igreja Assembleia de Deus Anápolis aqui no Acre, e uma das primeiras vítimas de bala perdida em Rio Branco, levantou um clamor dentro do hospital onde está internado há dois meses por causa da violência. Ele disse ao amigo dele, José Mastrângelo, que foi visita-lo esses dias, ser improvável o Estado conseguir conter tamanha violência que campeia a capital. “Só Deus entrando na causa. E eu vou orar intensamente para que Ele intervenha”, disse.

Moisés Xavier foi atingido na cabeça por uma bala perdida quando ia para uma vigília. Ao passar em frente ao prédio antigo da Polícia Federal, no centro de Rio Branco, ele levou um tiro na testa. Um homem atirou e matou um rapaz na saída do Papôco e uma das balas acertou o pastor dentro do carro em movimento. Moisés já saiu do coma, mas ainda está debilitado. Assustado com a violência, disse que só resta uma saída para o Acre: orar.