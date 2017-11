Para incentivar adoção, ONG faz ensaio natalino com animais que foram abandonados no Acre

Com tema natalino, a Ong Patinha Carente em Rio Branco fez um ensaio fotográfico pra lá de fofo. Os modelos são animais que foram resgatados das ruas e agora estão disponíveis para adoção. Com muito charme, carisma e doçura, felinos e caninos foram fotografados pelos seus melhores ângulos.

Vanessa Facundes, presidente da Ong, explica que a ideia do projeto foi aproveitar essa época do ano para amolecer o coração das pessoas para que elas adotem os animais.

“Como a gente não tem abrigo, deixamos eles em lares provisórios. Daí, a gente pensou que tirando fotos bonitinhas poderíamos conseguir com que eles sejam adotados”, justifica.

Vanessa diz que os abrigos provisórios são casas de algumas voluntárias do abrigo e outras pessoas que se oferecem para cuidar dos animais até que eles sejam adotados.

“Ao todo nós temos disponíveis para adoção uns 20, contando com os que estão internados. Mas, que estão nos abrigos provisórios temos uns dez”, acrescentou.

“Eu vi uma postagem da Ong onde tinham alguns animais que tinham pegado chuva e como eu tenho um cachorro que não aceita outros, eu não tinha como me oferecer para ser lar provisório, então aceitei participar tirando as fotos deles”, explica.

A fotógrafa conta que o trabalho foi muito gratificante e espera que todos sejam adotados. “Aproveitando a data para fazer com que as pessoas amoleçam o coração das pessoas porque é Natal, nós combinamos e fomos fazer as fotos em alguns lares provisórios”, acrescentou.