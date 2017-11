Nova evidência levanta hipótese de homicídio no caso da jovem encontrada nas águas do Rio Acre

IML identificou fratura no pescoço da jovem que desapareceu na manhã do último domingo (19)

Exames do Instituto Médico Legal (IML) identificaram uma fratura no pescoço da jovem que desapareceu nas águas do Rio Acre na manhã de domingo (19). O corpo da jovem, identificada como Naythnny de Oliveira Sphiel, de 16 anos de idade, foi encontrado por populares no final da tarde de segunda-feira (20).

Essa nova evidência faz com que o inquérito deixe de ser investigado somente pela delegacia da primeira regional e passe a ser investigado pela Delegacia de Homicídios, que irá apurar se a garota quebrou o pescoço antes ou depois da queda no Rio Acre.

