No Acre, candidatos devem madrugar para realizar provas do concurso do Tribunal Regional Federal (TRF)

Quem vai disputar uma das vagas para nível superior do concurso do Tribunal Regional Federal (TRF) da 1ª Região terá que madrugar para realizar a prova objetiva neste domingo (26). Segundo consta em edital divulgado na página oficial da organizadora do concurso, os candidatos farão as provas às 8 horas (horário oficial de Brasília/DF), ou seja, às 5 horas da madrugada do domingo (26).

Vale destacar ainda que os candidatos devem comparecer aos locais de prova com uma hora de antecedência, ou seja, às 4 horas da madrugada. O mesmo vale para aqueles que vão disputar uma vaga para os cargos de nível médio, que serão aplicadas no período da tarde.

O horário de aplicação das provas de nível médio será às 15 horas (horário oficial de Brasília/DF), ou seja, às 12 horas, horário local, porém devem comparecer com uma hora de antecedência, às 11 horas. A prova para nível médio terá duração de 3 horas e 30 minutos.

Os locais de provas já estão disponíveis no endereço eletrônico: http://www.cespe.unb.br/concursos/trf1_17_servidor.

Para verificar o local de realização das provas, por meio de consulta individual, devendo, para tanto, informar os dados solicitados.

O candidato deverá comparecer ao local designado para a realização das provas com antecedência mínima de uma hora do horário fixado para o início dessas, munido de caneta esferográfica de tinta preta, fabricada em material transparente, do comprovante de inscrição e do documento de identidade original.

Segundo edital de abertura para o Acre consta somente uma vaga para o cargo de nível médio de técnico judiciário com salário de R$ 6.376,41. Para os demais cargos os candidatos podem se inscrever, porém irão compor o cadastro de reserva. Para os cargos de nível superior, os salários são de R$ 10.461,90.

DAS VAGAS – Os cargos de nível superior são para analista judiciário nas áreas administrativa, judiciária, judiciária na especialidade de oficial de justiça avaliador federal, e apoio especializado nas especialidades de informática e taquigrafia. As vagas de nível médio são para técnico judiciário na área administrativa, administrativa na especialidade de segurança e transporte, e apoio especializado na especialidade taquigrafia. No total são ofertadas 20 vagas imediatas e formação de cadastro de reserva.