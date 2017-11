Moradores encontram corpo de homem morto a pauladas no bairro Belo Jardim, polícia já investiga o caso

O homem estava com pedaços de madeira ao seu redor e sinais de agressão em várias partes do corpo

Na manhã desta quarta-feira (22), moradores do bairro Belo Jardim I, localizado no segundo distrito de Rio Branco, encontram o corpo de um homem, ainda sem identificação, morto a pauladas na rua Apuí.

O homem estava com pedaços de madeira ao seu redor e sinais de agressão em várias partes do corpo, inclusive a cabeça com perda de massa encefálica.

O local foi isolado pela polícia até a chegada dos perícia criminais que colheram informações e recolheram o corpo a base do Instituto Médico Legal (IML).

O caso já foi registrado e deverá ser investigado pela delegacia de Homicídios e Proteção a Pessoa (Dhpp).