Homem que deu 15 facadas na ex-mulher e depois tentou se matar é julgado em Cruzeiro do Sul

A Justiça iniciou um mutirão nesta quarta-feira (22) para julgar 132 processos de feminicídio em Cruzeiro do Sul. Um dos julgamentos é o de Josimar da Silva Souza, de 35 anos, acusado de dar 15 facadas na ex-mulher, Maria Aucilene Ramalho, 45, em julho deste ano.

Depois de cometer o crime, o homem também tentou se matar com um tiro na cabeça que pegou de raspão. Após ser atendido, ele foi levado ao presídio Manoel Neri. Já a mulher, passou alguns dias internada no Hospital do Juruá até receber alta.