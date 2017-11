GASOLINA: Marido ameaça degolar mulher após pane seca em carro

Em Rondonia

Leste de Porto Velho. A motivação seria por causa de gasolina. Por volta das 15h30 desta terça-feira (21), Magno C. T., 36, foi preso ao ameaçar matar a esposa de 31 anos degolada. O crime ocorreu no bairro Socialista, zonaLeste de Porto Velho. A motivação seria por causa de gasolina.

Conforme informações apuradas junto ao boletim de ocorrência, Magno saiu no carro da esposa e como o combustível acabou no meio do trajeto, ele voltou a pé extremamente alterado. O suspeito proferiu inúmeros xingamentos e ameaçou pegar um facão, dizendo que ia degolar a esposa. A mulher que está enferma, logo acionou a PM. Magno foi localizado e recebeu voz de prisão.

A vítima contou ainda que o marido é usuário de drogas e frequentemente sofre ameaças por negar dinheiro para ele manter o vício. A mulher afirma que solicitará uma medida protetiva.